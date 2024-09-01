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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1531 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1531 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1531 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1531
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1531 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3100 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (3)
  • WCN (19)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1531 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1531 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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