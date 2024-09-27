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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1531 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1531 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1531 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1531
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (248)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1531 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1750 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 600 CZK
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1531 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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