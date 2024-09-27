Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1531 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1531
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (248)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1531 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1750 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 13 июня 2024
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Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
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Дата 24 мая 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 14 мая 2024
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Дата 26 апреля 2024
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Сохранность XF
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Дата 22 апреля 2024
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 27 марта 2024
Сохранность F
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Дата 1 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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