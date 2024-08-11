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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1531 года CN (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Дукат 1531 года CN - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Дукат 1531 года CN - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Дукат
  • Год 1531
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1531 года со знаком CN. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 390000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
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Польша Дукат 1531 CN на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1531 CN на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1531 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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