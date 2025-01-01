FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940
Srebrne monety 5 franków III Republika - Francja
5 franków 1870-1871Brak legendy
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1870A64,00021501870K544,30911311871K629,666061
5 franków 1870Z legendą
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1870A1,185,1001354
5 franków 1870-1889Herkules
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1870A261,000-0901871APszczoła237,906-0451871ATrójząb256,410-12091871K74,609-0661872A158,908-01161872K20,994-0111873A26,974,890-612031873K3,852,855-0541874A7,999,202-01961874K4,000,000-1821875A13,338,560-13091875K1,661,440-0391876A8,800,000-13751876K1,732,263-0491877A2,631,994-11561877K660,863-0301878A1,154300131878K363,130-0531889A-2005
