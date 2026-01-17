flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1872 K "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1872 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1872 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC20,994

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1872
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1872 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (11)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1872 "Herkules" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1459 z aukcji Monnaies d'Antan której łączna cena osiągnęła 1500 EUR. Licytacja odbyła się 10 maja 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji Patrick Guillard Collection - 31 stycznia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data31 stycznia 2025
StanVF35
Cena
1767 $
Cena w walucie aukcji 1700 EUR
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanVF30 PCGS
Cena
927 $
Cena w walucie aukcji 860 EUR
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji Münzenonline - 24 listopada 2023
SprzedawcaMünzenonline
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 5 marca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 marca 2022
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji Libert - 14 lutego 2018
SprzedawcaLibert
Data14 lutego 2018
StanF
Cena
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji Auctiones - 19 marca 2017
SprzedawcaAuctiones
Data19 marca 2017
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanG6 PCGS
Cena
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji Palombo - 30 listopada 2012
SprzedawcaPalombo
Data30 listopada 2012
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 5 franków 1872 K "Herkules" na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanF
Cena
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1872 K "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1872 III Republika ze znakiem K "Herkules" wynosi 1200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1872 "Herkules" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1872 z literami K "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1872 i znakiem K "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1872 K "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

