FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

Monety Francji 1872 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
5 franków 1872 A Herkules
Średnia cena250 $
Sprzedaży
0116
Awers
Rewers
5 franków 1872 K Herkules
Średnia cena1200 $
Sprzedaży
011
Awers
Rewers
2 franki 1872 A Z legendą
Średnia cena330 $
Sprzedaży
014
Awers
Rewers
2 franki 1872 K Z legendą
Średnia cena170 $
Sprzedaży
015
Awers
Rewers
1 frank 1872 A
Średnia cena150 $
Sprzedaży
0173
Awers
Rewers
1 frank 1872 K
Średnia cena130 $
Sprzedaży
037
Awers
Rewers
50 centymów 1872 A
Średnia cena160 $
Sprzedaży
031
Awers
Rewers
50 centymów 1872 K
Średnia cena420 $
Sprzedaży
017
