50 centymów 1872 K "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1872 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1872 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: { "ru": "NumisCorner" }

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,643,470

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1872
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:420 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1872 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (17)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1872 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1032426 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 1970 EUR. Licytacja odbyła się 2 grudnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji cgb.fr - 2 grudnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data2 grudnia 2025
StanMS67 PCGS
Cena
2286 $
Cena w walucie aukcji 1970 EUR
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
956 $
Cena w walucie aukcji 810 EUR
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanAU55
Cena
******
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji cgb.fr - 25 kwietnia 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data25 kwietnia 2023
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji cgb.fr - 25 października 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 października 2022
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji Jean ELSEN - 11 czerwca 2016
SprzedawcaJean ELSEN
Data11 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji Jean ELSEN - 12 marca 2016
SprzedawcaJean ELSEN
Data12 marca 2016
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji iNumis - 13 października 2015
SprzedawcaiNumis
Data13 października 2015
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji Jean ELSEN - 13 września 2014
SprzedawcaJean ELSEN
Data13 września 2014
StanUNC
Cena
******
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanVF
Cena
******
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji iNumis - 12 marca 2013
SprzedawcaiNumis
Data12 marca 2013
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji cgb.fr - 9 lutego 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data9 lutego 2012
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1872 K na aukcji Cayón - 26 lutego 2010
SprzedawcaCayón
Data26 lutego 2010
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1872 K z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1872 III Republika ze znakiem K wynosi 420 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1872 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1872 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1872 i znakiem K?

Aby sprzedać 50 centymów 1872 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

