flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1872 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1872 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1872 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Auctiones GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,243,047

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1872
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:160 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1872 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (31)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1872 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 553892 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 440 EUR. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji WCN - 5 czerwca 2025
SprzedawcaWCN
Data5 czerwca 2025
StanVF
Cena
7 $
Cena w walucie aukcji 26 PLN
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Höhn - 2 marca 2025
SprzedawcaHöhn
Data2 marca 2025
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanAU
Cena
63 $
Cena w walucie aukcji 60 EUR
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Höhn - 6 maja 2023
SprzedawcaHöhn
Data6 maja 2023
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji cgb.fr - 6 grudnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data6 grudnia 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji iNumis - 6 października 2020
SprzedawcaiNumis
Data6 października 2020
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Stack's - 13 maja 2020
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Stack's - 13 maja 2020
SprzedawcaStack's
Data13 maja 2020
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Coinhouse - 29 marca 2020
SprzedawcaCoinhouse
Data29 marca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Nihon - 15 grudnia 2019
SprzedawcaNihon
Data15 grudnia 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji cgb.fr - 3 grudnia 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data3 grudnia 2019
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji iNumis - 4 czerwca 2019
SprzedawcaiNumis
Data4 czerwca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji WAG - 10 lutego 2019
SprzedawcaWAG
Data10 lutego 2019
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Numisor - 14 czerwca 2017
SprzedawcaNumisor
Data14 czerwca 2017
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji Auctiones - 22 marca 2015
SprzedawcaAuctiones
Data22 marca 2015
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji iNumis - 14 października 2014
SprzedawcaiNumis
Data14 października 2014
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1872 A na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1872 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1872 III Republika ze znakiem A wynosi 160 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1872 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1872 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1872 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1872 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1872 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne