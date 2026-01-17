flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1872 K "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1872 K "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1872 K "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,467,427

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1872
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1872 K "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (15)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1872 "Z legendą" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1004080 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 670 EUR. Licytacja odbyła się 23 września 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 13 stycznia 2026
Sprzedawcacgb.fr
Data13 stycznia 2026
StanBrak oceny PCGS
Cena
210 $
Cena w walucie aukcji 180 EUR
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji WAG - 11 stycznia 2026
SprzedawcaWAG
Data11 stycznia 2026
StanXF
Cena
87 $
Cena w walucie aukcji 75 EUR
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji Katz - 28 stycznia 2024
SprzedawcaKatz
Data28 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji Katz - 14 stycznia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji Patrick Guillard Collection - 23 października 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data23 października 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji Katz - 28 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data28 grudnia 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 28 marca 2021
SprzedawcaCoinhouse
Data28 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji Inasta - 10 lipca 2019
SprzedawcaInasta
Data10 lipca 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji iNumis - 3 czerwca 2014
SprzedawcaiNumis
Data3 czerwca 2014
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji iNumis - 11 grudnia 2012
SprzedawcaiNumis
Data11 grudnia 2012
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1872 K "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 9 lutego 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data9 lutego 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1872 K "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1872 III Republika ze znakiem K "Z legendą" wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1872 "Z legendą" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1872 z literami K "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1872 i znakiem K "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1872 K "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1872 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 2 frankiAukcje numizmatyczne