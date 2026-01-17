flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1872 K "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1872 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1872 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Inasta Spa

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,798,520

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1872
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1872 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (37)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1872 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 124 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 981 EUR. Licytacja odbyła się 24 kwietnia 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1872 K na aukcji cgb.fr - 13 stycznia 2026
Sprzedawcacgb.fr
Data13 stycznia 2026
StanBrak oceny PCGS
Cena
175 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 1 frank 1872 K na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanXF
Cena
16 $
Cena w walucie aukcji 14 EUR
Francja 1 frank 1872 K na aukcji GINZA - 11 października 2025
SprzedawcaGINZA
Data11 października 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 1 frank 1872 K na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS60
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji Cayón - 22 maja 2024
SprzedawcaCayón
Data22 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS65 GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1872 K na aukcji Inasta - 15 listopada 2023
SprzedawcaInasta
Data15 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji Olivier Goujon - 24 lutego 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data24 lutego 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji RedSquare - 3 grudnia 2022
Francja 1 frank 1872 K na aukcji RedSquare - 3 grudnia 2022
SprzedawcaRedSquare
Data3 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1872 K na aukcji Marudhar - 15 października 2022
SprzedawcaMarudhar
Data15 października 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji cgb.fr - 6 września 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data6 września 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji Aurora Numismatica - 19 marca 2022
SprzedawcaAurora Numismatica
Data19 marca 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1872 K na aukcji cgb.fr - 8 grudnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data8 grudnia 2020
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 K na aukcji Inasta - 2 lipca 2020
SprzedawcaInasta
Data2 lipca 2020
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1872 K na aukcji Negrini - 21 czerwca 2020
SprzedawcaNegrini
Data21 czerwca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1872 K z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1872 III Republika ze znakiem K wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1872 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1872 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1872 i znakiem K?

Aby sprzedać 1 frank 1872 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1872 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne