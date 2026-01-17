2 franki 1872 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1872 A "Z legendą" z okresu III Republika? Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1872 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 330 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1872 "Z legendą" z literami A? Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1872 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.