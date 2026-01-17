flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1872 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1872 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1872 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,306,367

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1872
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:330 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1872 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (14)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1872 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1041204 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 970 EUR. Licytacja odbyła się 23 września 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji Frühwald - 10 stycznia 2026
SprzedawcaFrühwald
Data10 stycznia 2026
StanXF
Cena
41 $
Cena w walucie aukcji 35 EUR
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
1145 $
Cena w walucie aukcji 970 EUR
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji Frühwald - 14 lutego 2025
SprzedawcaFrühwald
Data14 lutego 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji Katz - 6 kwietnia 2023
SprzedawcaKatz
Data6 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji VL Nummus - 9 lutego 2020
SprzedawcaVL Nummus
Data9 lutego 2020
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji VL Nummus - 24 marca 2019
SprzedawcaVL Nummus
Data24 marca 2019
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji WAG - 6 maja 2018
SprzedawcaWAG
Data6 maja 2018
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 24 kwietnia 2014
SprzedawcaHeritage
Data24 kwietnia 2014
StanMS62 NGC
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji Centre Numismatique du Palais-Royal - 6 lutego 2014
SprzedawcaCentre Numismatique du Palais-Royal
Data6 lutego 2014
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 9 lutego 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data9 lutego 2012
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 13 czerwca 2010
SprzedawcaHeritage
Data13 czerwca 2010
StanMS65 NGC
Cena
Francja 2 franki 1872 A "Z legendą" na aukcji Heritage - 1 października 2007
SprzedawcaHeritage
Data1 października 2007
StanUNC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1872 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1872 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 330 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1872 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1872 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1872 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1872 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

