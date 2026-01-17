flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1872 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1872 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1872 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC10,178,914

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1872
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1872 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (173)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1872 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 145 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 50 000 GBP. Licytacja odbyła się 29 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1872 A na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanMS65 NGC
Cena
208 $
Cena w walucie aukcji 180 EUR
Francja 1 frank 1872 A na aukcji cgb.fr - 21 października 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data21 października 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
105 $
Cena w walucie aukcji 90 EUR
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji GINZA - 11 października 2025
SprzedawcaGINZA
Data11 października 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji WCN - 18 września 2025
SprzedawcaWCN
Data18 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Heritage - 21 sierpnia 2025
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Heritage - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data21 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 1 frank 1872 A na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Höhn - 2 marca 2025
SprzedawcaHöhn
Data2 marca 2025
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Coin Cabinet - 20 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Pesek Auctions - 29 stycznia 2025
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Pesek Auctions - 29 stycznia 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data29 stycznia 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1872 A na aukcji VINCHON - 5 grudnia 2024
SprzedawcaVINCHON
Data5 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1872 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1872 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1872 III Republika ze znakiem A wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1872 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1872 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1872 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1872 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1872 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne