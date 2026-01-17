flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1872 A "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1872 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1872 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC158,908

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1872
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:250 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1872 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (116)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1872 "Herkules" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31351 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 19 200 USD. Licytacja odbyła się 1 listopada 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Beaussant Lefèvre - 25 listopada 2025
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data25 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Künker - 19 września 2025
SprzedawcaKünker
Data19 września 2025
StanAU
Cena
389 $
Cena w walucie aukcji 330 EUR
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 września 2025
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data18 września 2025
StanXF
Cena
128 $
Cena w walucie aukcji 108 EUR
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanVF
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanXF
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanAU
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Münzenonline - 16 maja 2025
SprzedawcaMünzenonline
Data16 maja 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Auction World - 26 stycznia 2025
SprzedawcaAuction World
Data26 stycznia 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Aureo & Calicó - 10 grudnia 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data10 grudnia 2024
StanF
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU55
Cena
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanAU
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS68 NGC
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS68 NGC
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanAU
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanXF
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Stephen Album - 16 czerwca 2024
SprzedawcaStephen Album
Data16 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Francja 5 franków 1872 A "Herkules" na aukcji Auctiones - 16 czerwca 2024
SprzedawcaAuctiones
Data16 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1872 A "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1872 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 250 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1872 "Herkules" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1872 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1872 i znakiem A "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1872 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
