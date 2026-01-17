5 franków 1872 A "Herkules" (Francja, III Republika)
Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga25 g
- Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
- Średnica37 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC158,908
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał5 franków
- Rok1872
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1872 "Herkules" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31351 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 19 200 USD. Licytacja odbyła się 1 listopada 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1872 A "Herkules" z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1872 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 250 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1872 "Herkules" z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1872 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1872 i znakiem A "Herkules"?
Aby sprzedać 5 franków 1872 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.