FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1878 A "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1878 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1878 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,154
  • Nakład PROOF30

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1878
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:10000 USD
Średnia cena (PROOF):61000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1878 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (13)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1878 "Herkules" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 780 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 60 000 EUR. Licytacja odbyła się 15 listopada 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanXF40
Cena
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji Negrini - 1 czerwca 2024
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji Negrini - 1 czerwca 2024
SprzedawcaNegrini
Data1 czerwca 2024
StanAU
Cena
7600 $
Cena w walucie aukcji 7000 EUR
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji Numismatica Picena - 1 maja 2024
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji Numismatica Picena - 1 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Picena
Data1 maja 2024
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
18965 $
Cena w walucie aukcji 18000 EUR
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji Olivier Goujon - 16 czerwca 2020
SprzedawcaOlivier Goujon
Data16 czerwca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 14 listopada 2019
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 listopada 2019
StanPF62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji Numismatica Genevensis - 3 grudnia 2018
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data3 grudnia 2018
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanPF65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1878 A "Herkules" na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1878 A "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1878 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 10000 USD dla emisji obiegowej oraz 61000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1878 "Herkules" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1878 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1878 i znakiem A "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1878 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

