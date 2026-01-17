flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1875 A "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1875 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1875 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC13,338,560

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1875
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:40 USD
Średnia cena (PROOF):21000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1875 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (308)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1875 "Herkules" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31175 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 22 800 USD. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 17 stycznia 2026
SprzedawcaCoins NB
Data17 stycznia 2026
StanAU55 NGC
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji BAC - 13 stycznia 2026
SprzedawcaBAC
Data13 stycznia 2026
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Rio de la Plata - 19 grudnia 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data19 grudnia 2025
StanXF
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 40 USD
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji BAC - 16 grudnia 2025
SprzedawcaBAC
Data16 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Numisbalt - 7 grudnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Aureo & Calicó - 3 grudnia 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data3 grudnia 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 listopada 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data28 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji KM NUMIS - 19 listopada 2025
SprzedawcaKM NUMIS
Data19 listopada 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Stephen Album - 18 listopada 2025
SprzedawcaStephen Album
Data18 listopada 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji cgb.fr - 18 listopada 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data18 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Numisbalt - 9 listopada 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji BAC - 28 października 2025
SprzedawcaBAC
Data28 października 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 25 października 2025
SprzedawcaCoins NB
Data25 października 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji GINZA - 11 października 2025
SprzedawcaGINZA
Data11 października 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Numisbalt - 5 października 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data5 października 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Numisbalt - 5 października 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data5 października 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji BAC - 30 września 2025
SprzedawcaBAC
Data30 września 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1875 A "Herkules" na aukcji Artemide Kunstauktionen - 1 lutego 2026
SprzedawcaArtemide Kunstauktionen
Data1 lutego 2026
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1875 A "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1875 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 40 USD dla emisji obiegowej oraz 21000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1875 "Herkules" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1875 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1875 i znakiem A "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1875 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

