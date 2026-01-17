flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1877 A "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1877 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1877 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,631,994

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1877
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1877 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (155)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1877 "Herkules" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30514 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 8400 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 17 stycznia 2026
SprzedawcaCoins NB
Data17 stycznia 2026
StanXF45 NGC
Cena
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji BAC - 13 stycznia 2026
SprzedawcaBAC
Data13 stycznia 2026
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Coin Cabinet - 16 grudnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 grudnia 2025
StanXF
Cena
51 $
Cena w walucie aukcji 38 GBP
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 listopada 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data28 listopada 2025
StanXF
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 125 PLN
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Inasta - 26 listopada 2025
SprzedawcaInasta
Data26 listopada 2025
StanXF
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Numedux - 25 października 2025
SprzedawcaNumedux
Data25 października 2025
StanXF
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji BAC - 30 września 2025
SprzedawcaBAC
Data30 września 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanAU
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 września 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 września 2025
StanXF
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Inasta - 10 września 2025
SprzedawcaInasta
Data10 września 2025
StanXF
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Auction World - 20 lipca 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 lipca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Cayón - 9 lipca 2025
SprzedawcaCayón
Data9 lipca 2025
StanF
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji San Martino - 8 czerwca 2025
SprzedawcaSan Martino
Data8 czerwca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji cgb.fr - 3 czerwca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data3 czerwca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji BAC - 27 maja 2025
SprzedawcaBAC
Data27 maja 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Katz - 15 maja 2025
SprzedawcaKatz
Data15 maja 2025
StanUNC
Cena
******
******
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data3 kwietnia 2025
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1877 A "Herkules" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 stycznia 2026
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data21 stycznia 2026
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1877 A "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1877 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1877 "Herkules" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1877 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1877 i znakiem A "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1877 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
