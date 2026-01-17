flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1875 K "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1875 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1875 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,661,440

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1875
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:70 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1875 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (39)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1875 "Herkules" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 948503 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 286 EUR. Licytacja odbyła się 10 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 2 października 2025
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 2 października 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data2 października 2025
StanVF
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 128 PLN
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 29 sierpnia 2025
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data29 sierpnia 2025
StanXF
Cena
31 $
Cena w walucie aukcji 113 PLN
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 29 sierpnia 2025
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data29 sierpnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Numismatica Raponi - 26 marca 2025
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Numismatica Raponi - 26 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Raponi
Data26 marca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 10 grudnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data10 grudnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Katz - 28 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data28 czerwca 2024
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji COINSNET - 24 lutego 2024
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji COINSNET - 24 lutego 2024
SprzedawcaCOINSNET
Data24 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Stephen Album - 17 września 2023
SprzedawcaStephen Album
Data17 września 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Rio de la Plata - 15 września 2023
SprzedawcaRio de la Plata
Data15 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Rio de la Plata - 17 marca 2023
SprzedawcaRio de la Plata
Data17 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji BAC - 14 grudnia 2022
SprzedawcaBAC
Data14 grudnia 2022
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Coins NB - 10 września 2022
SprzedawcaCoins NB
Data10 września 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji BAC - 6 lipca 2022
SprzedawcaBAC
Data6 lipca 2022
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji BAC - 2 marca 2022
SprzedawcaBAC
Data2 marca 2022
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 28 listopada 2021
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data28 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji BAC - 8 września 2021
SprzedawcaBAC
Data8 września 2021
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1875 K "Herkules" na aukcji BAC - 17 marca 2021
SprzedawcaBAC
Data17 marca 2021
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1875 K "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1875 III Republika ze znakiem K "Herkules" wynosi 70 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1875 "Herkules" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1875 z literami K "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1875 i znakiem K "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1875 K "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1875 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 5 frankówAukcje numizmatyczne