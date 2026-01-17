5 franków 1870 K "Brak legendy" (Francja, III Republika)
Zdjęcie: Patrick Guillard Collection
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga25 g
- Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
- Średnica37 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC544,309
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał5 franków
- Rok1870
- MennicaBordeaux
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1870 "Brak legendy" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 36271 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2280 USD. Licytacja odbyła się 15 stycznia 2019.
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1870 K "Brak legendy" z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1870 III Republika ze znakiem K "Brak legendy" wynosi 190 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1870 "Brak legendy" z literami K?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1870 z literami K "Brak legendy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1870 i znakiem K "Brak legendy"?
Aby sprzedać 5 franków 1870 K "Brak legendy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.