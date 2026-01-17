flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1870 K "Brak legendy" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1870 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1870 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC544,309

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1870
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1870 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (130)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1870 "Brak legendy" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 36271 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2280 USD. Licytacja odbyła się 15 stycznia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji cgb.fr - 13 stycznia 2026
Sprzedawcacgb.fr
Data13 stycznia 2026
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 8 stycznia 2026
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data8 stycznia 2026
StanVF25
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji WCN - 27 listopada 2025
SprzedawcaWCN
Data27 listopada 2025
StanVF
Cena
69 $
Cena w walucie aukcji 250 PLN
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 10 września 2025
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 10 września 2025
SprzedawcaInasta
Data10 września 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
1636 $
Cena w walucie aukcji 1400 EUR
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji cgb.fr - 26 sierpnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data26 sierpnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 28 maja 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data28 maja 2025
StanVF25
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 28 maja 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data28 maja 2025
StanVF30
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji cgb.fr - 13 maja 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data13 maja 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data5 kwietnia 2025
StanVF30
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 20 lutego 2025
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 20 lutego 2025
SprzedawcaInasta
Data20 lutego 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 20 lutego 2025
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 20 lutego 2025
SprzedawcaInasta
Data20 lutego 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Coins NB - 18 stycznia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data18 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji cgb.fr - 10 grudnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data10 grudnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanXF40
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Coins NB - 23 listopada 2024
SprzedawcaCoins NB
Data23 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanVF25
Cena
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1870 K "Brak legendy" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1870 K "Brak legendy" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1870 III Republika ze znakiem K "Brak legendy" wynosi 190 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1870 "Brak legendy" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1870 z literami K "Brak legendy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1870 i znakiem K "Brak legendy"?

Aby sprzedać 5 franków 1870 K "Brak legendy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

