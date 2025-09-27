flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1876 A "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1876 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1876 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Münzenonline

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC8,800,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1876
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4600 USD
Średnia cena (PROOF):11000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1876 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (374)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1876 "Herkules" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 122 z aukcji Maison R&C której łączna cena osiągnęła 175 000 EUR. Licytacja odbyła się 1 lipca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji WCN - 1 stycznia 2026
SprzedawcaWCN
Data1 stycznia 2026
StanUNC
Cena
61 $
Cena w walucie aukcji 220 PLN
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 grudnia 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data17 grudnia 2025
StanXF
Cena
42 $
Cena w walucie aukcji 150 PLN
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji WCN - 11 grudnia 2025
SprzedawcaWCN
Data11 grudnia 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Numisbalt - 7 grudnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Numisbalt - 7 grudnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 grudnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji NumisCorner - 28 listopada 2025
SprzedawcaNumisCorner
Data28 listopada 2025
StanMS60
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 listopada 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data28 listopada 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji WCN - 27 listopada 2025
SprzedawcaWCN
Data27 listopada 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Grün - 12 listopada 2025
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Numisbalt - 9 listopada 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji BAC - 28 października 2025
SprzedawcaBAC
Data28 października 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Numedux - 25 października 2025
SprzedawcaNumedux
Data25 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 25 października 2025
SprzedawcaCoins NB
Data25 października 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji cgb.fr - 21 października 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data21 października 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 11 października 2025
SprzedawcaCoins NB
Data11 października 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Russiancoin - 2 października 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data2 października 2025
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji BAC - 30 września 2025
SprzedawcaBAC
Data30 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 27 września 2025
SprzedawcaCoins NB
Data27 września 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1876 A "Herkules" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1876 A "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1876 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 4600 USD dla emisji obiegowej oraz 11000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1876 "Herkules" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1876 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1876 i znakiem A "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1876 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

