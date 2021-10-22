flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1877 K "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1877 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1877 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Tauler&Fau Subastas

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC660,863

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1877
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1877 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (30)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1877 "Herkules" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 934 z aukcji Editions V. GADOURY której łączna cena osiągnęła 550 EUR. Licytacja odbyła się 22 października 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 18 listopada 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data18 listopada 2025
StanAU
Cena
255 $
Cena w walucie aukcji 220 EUR
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
24 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 13 czerwca 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data13 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data1 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Numismatica Raponi - 26 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Raponi
Data26 marca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Rio de la Plata - 14 marca 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data14 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Inasta - 9 października 2024
SprzedawcaInasta
Data9 października 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji ibercoin - 10 lipca 2024
Sprzedawcaibercoin
Data10 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Inasta - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaInasta
Data1 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Inasta - 15 listopada 2023
SprzedawcaInasta
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1877 K "Herkules" na aukcji Russiancoin - 26 stycznia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data26 stycznia 2023
StanBrak oceny
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1877 K "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1877 III Republika ze znakiem K "Herkules" wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1877 "Herkules" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1877 z literami K "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1877 i znakiem K "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1877 K "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

