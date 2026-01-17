flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1871 K "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1871 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1871 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC74,609

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1871
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:530 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1871 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (66)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1871 "Herkules" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32033 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3720 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji VINCHON - 11 grudnia 2025
SprzedawcaVINCHON
Data11 grudnia 2025
StanF
Cena
211 $
Cena w walucie aukcji 180 EUR
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
1180 $
Cena w walucie aukcji 1000 EUR
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 13 maja 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data13 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji WAG - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaWAG
Data6 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji Coins NB - 18 stycznia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data18 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 10 grudnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data10 grudnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanVF30
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanVF30
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji Quai des Enchères - 17 października 2024
SprzedawcaQuai des Enchères
Data17 października 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji Monnaies d'Antan - 25 maja 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 maja 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 9 kwietnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data9 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji ibercoin - 21 marca 2024
Sprzedawcaibercoin
Data21 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 22 września 2023
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data22 września 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji iBelgica - 21 czerwca 2023
SprzedawcaiBelgica
Data21 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji Pegasus Auctions - 4 czerwca 2023
SprzedawcaPegasus Auctions
Data4 czerwca 2023
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 24 stycznia 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data24 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1871 K "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1871 III Republika ze znakiem K "Herkules" wynosi 530 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1871 "Herkules" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1871 z literami K "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1871 i znakiem K "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1871 K "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

