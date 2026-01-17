flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1876 K "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1876 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1876 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,732,263

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1876
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1876 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (49)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1876 "Herkules" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1286 z aukcji Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün której łączna cena osiągnęła 1300 EUR. Licytacja odbyła się 14 listopada 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji Coins NB - 17 stycznia 2026
SprzedawcaCoins NB
Data17 stycznia 2026
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji Davissons Ltd. - 19 listopada 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data19 listopada 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji BAC - 18 listopada 2025
SprzedawcaBAC
Data18 listopada 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 2 października 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data2 października 2025
StanVF
Cena
36 $
Cena w walucie aukcji 130 PLN
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji BAC - 29 lipca 2025
SprzedawcaBAC
Data29 lipca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji Katz - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data13 kwietnia 2025
StanAU
Cena
84 $
Cena w walucie aukcji 74 EUR
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji Numismatica Raponi - 26 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Raponi
Data26 marca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji BAC - 25 marca 2025
SprzedawcaBAC
Data25 marca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji ibercoin - 18 grudnia 2024
Sprzedawcaibercoin
Data18 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji ibercoin - 18 grudnia 2024
Sprzedawcaibercoin
Data18 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji BAC - 5 listopada 2024
SprzedawcaBAC
Data5 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji BAC - 7 maja 2024
SprzedawcaBAC
Data7 maja 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1876 K "Herkules" na aukcji Numedux - 12 kwietnia 2024
SprzedawcaNumedux
Data12 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1876 K "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1876 III Republika ze znakiem K "Herkules" wynosi 120 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1876 "Herkules" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1876 z literami K "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1876 i znakiem K "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1876 K "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
