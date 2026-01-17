flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1889 A "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1889 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1889 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład PROOF20

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1889
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:47000 USD
Średnia cena (PROOF):51000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1889 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (5)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1889 "Herkules" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 298 z aukcji ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection której łączna cena osiągnęła 58 000 EUR. Licytacja odbyła się 8 marca 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1889 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanPF60 NGC
Cena
Francja 5 franków 1889 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanPF63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1889 A "Herkules" na aukcji Maître Wattebled - 27 stycznia 2022
SprzedawcaMaître Wattebled
Data27 stycznia 2022
StanAU
Cena
47215 $
Cena w walucie aukcji 42000 EUR
Francja 5 franków 1889 A "Herkules" na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 8 marca 2018
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data8 marca 2018
StanPF67 PCGS
Cena
71738 $
Cena w walucie aukcji 58000 EUR
Francja 5 franków 1889 A "Herkules" na aukcji Künker - 27 stycznia 2011
SprzedawcaKünker
Data27 stycznia 2011
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1889 A "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1889 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 47000 USD dla emisji obiegowej oraz 51000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1889 "Herkules" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1889 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1889 i znakiem A "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1889 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1889 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 5 frankówAukcje numizmatyczne