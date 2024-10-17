flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1870 A "Brak legendy" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1870 A "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1870 A "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC64,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1870
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:260 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1870 A "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (148)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1870 "Brak legendy" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2701 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 4600 EUR. Licytacja odbyła się 26 czerwca 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji BAC - 13 stycznia 2026
SprzedawcaBAC
Data13 stycznia 2026
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2025
StanXF
Cena
345 $
Cena w walucie aukcji 300 EUR
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 października 2025
StanVF
Cena
44 $
Cena w walucie aukcji 160 PLN
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji V. GADOURY - 3 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 października 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji BAC - 30 września 2025
SprzedawcaBAC
Data30 września 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Stack's - 4 września 2025
SprzedawcaStack's
Data4 września 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Aureo & Calicó - 28 maja 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data28 maja 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji BAC - 27 maja 2025
SprzedawcaBAC
Data27 maja 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji BAC - 14 stycznia 2025
SprzedawcaBAC
Data14 stycznia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Künker - 5 grudnia 2024
SprzedawcaKünker
Data5 grudnia 2024
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Brak legendy" na aukcji Quai des Enchères - 17 października 2024
SprzedawcaQuai des Enchères
Data17 października 2024
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1870 A "Brak legendy" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1870 III Republika ze znakiem A "Brak legendy" wynosi 260 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1870 "Brak legendy" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1870 z literami A "Brak legendy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1870 i znakiem A "Brak legendy"?

Aby sprzedać 5 franków 1870 A "Brak legendy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

