FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1873 A "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1873 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1873 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC26,974,890

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1873
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:240 USD
Średnia cena (PROOF):5800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1873 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (1197)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1873 "Herkules" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1212 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 245 000 EUR. Licytacja odbyła się 1 października 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 17 stycznia 2026
SprzedawcaCoins NB
Data17 stycznia 2026
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 17 stycznia 2026
SprzedawcaCoins NB
Data17 stycznia 2026
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanAU
Cena
66 $
Cena w walucie aukcji 56 EUR
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanXF
Cena
57 $
Cena w walucie aukcji 49 EUR
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 21 grudnia 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data21 grudnia 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Schulman - 18 grudnia 2025
SprzedawcaSchulman
Data18 grudnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 grudnia 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data17 grudnia 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji BAC - 16 grudnia 2025
SprzedawcaBAC
Data16 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Coin Cabinet - 16 grudnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 grudnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 14 grudnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 grudnia 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 14 grudnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 grudnia 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Aurea - 13 grudnia 2025
SprzedawcaAurea
Data13 grudnia 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji WCN - 11 grudnia 2025
SprzedawcaWCN
Data11 grudnia 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Klondike Auction - 10 grudnia 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data10 grudnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Numisbalt - 7 grudnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Numisbalt - 7 grudnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Cieszyńskie CN - 30 listopada 2025
SprzedawcaCieszyńskie CN
Data30 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji WCN - 27 listopada 2025
SprzedawcaWCN
Data27 listopada 2025
StanUNC
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Inasta - 26 listopada 2025
SprzedawcaInasta
Data26 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Inasta - 26 listopada 2025
SprzedawcaInasta
Data26 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Katz - 23 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data23 listopada 2025
StanUNC
Cena
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji AURORA - 21 stycznia 2026
SprzedawcaAURORA
Data21 stycznia 2026
StanXF40 NGS
Do aukcji
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji 17 Auctions - 28 stycznia 2026
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji 17 Auctions - 28 stycznia 2026
Sprzedawca17 Auctions
Data28 stycznia 2026
StanUNC
Do aukcji
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 30 stycznia 2026
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data30 stycznia 2026
StanXF
Do aukcji
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Pesek Auctions - 4 lutego 2026
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Pesek Auctions - 4 lutego 2026
SprzedawcaPesek Auctions
Data4 lutego 2026
StanAU
Do aukcji
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanAU
Do aukcji
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Inasta - 11 lutego 2026
Francja 5 franków 1873 A "Herkules" na aukcji Inasta - 11 lutego 2026
SprzedawcaInasta
Data11 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1873 A "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1873 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 240 USD dla emisji obiegowej oraz 5800 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1873 "Herkules" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1873 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1873 i znakiem A "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1873 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
