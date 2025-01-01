flag
Monety Francji 1873 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
5 franków 1873 A Herkules
Średnia cena240 $
Sprzedaży
61203
Awers
Rewers
5 franków 1873 K Herkules
Średnia cena690 $
Sprzedaży
054
Awers
Rewers
2 franki 1873 A Z legendą
Średnia cena440 $
Sprzedaży
127
Awers
Rewers
50 centymów 1873 A
Średnia cena150 $
Sprzedaży
039
Awers
Rewers
50 centymów 1873 K
Średnia cena1200 $
Sprzedaży
07
