2 franki 1873 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1873 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1873 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC528,076

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1873
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:440 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1873 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (26)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1873 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1132 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 2800 EUR. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Istra Numizmatika - 16 lutego 2025
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Istra Numizmatika - 16 lutego 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data16 lutego 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 12 listopada 2024
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 12 listopada 2024
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data12 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 PCGS
Cena
583 $
Cena w walucie aukcji 550 EUR
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanXF
Cena
164 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS67 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 18 grudnia 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data18 grudnia 2022
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 21 października 2022
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data21 października 2022
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 26 czerwca 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data26 czerwca 2022
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 7 czerwca 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data7 czerwca 2022
StanMS67 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Inasta - 5 maja 2022
SprzedawcaInasta
Data5 maja 2022
StanF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 kwietnia 2022
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 27 lutego 2022
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data27 lutego 2022
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 28 marca 2021
SprzedawcaCoinhouse
Data28 marca 2021
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 8 grudnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data8 grudnia 2020
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Stack's - 26 lutego 2020
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Stack's - 26 lutego 2020
SprzedawcaStack's
Data26 lutego 2020
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 28 września 2019
SprzedawcaCoinhouse
Data28 września 2019
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Cayón - 4 października 2018
SprzedawcaCayón
Data4 października 2018
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Soler y Llach - 4 maja 2018
SprzedawcaSoler y Llach
Data4 maja 2018
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji HERVERA - 4 maja 2018
SprzedawcaHERVERA
Data4 maja 2018
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 24 marca 2018
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 24 marca 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data24 marca 2018
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 16 grudnia 2017
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Coinhouse - 16 grudnia 2017
SprzedawcaCoinhouse
Data16 grudnia 2017
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 2 franki 1873 A "Z legendą" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1873 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1873 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 440 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1873 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1873 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1873 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 2 franki 1873 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
