FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1873 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1873 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1873 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC925,715

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1873
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Średnia cena (PROOF):1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1873 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (39)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1873 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 314 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 1500 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji GINZA - 11 października 2025
SprzedawcaGINZA
Data11 października 2025
StanMS62 PCGS
Cena
53 $
Cena w walucie aukcji 8000 JPY
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Heritage - 10 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lipca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
186 $
Cena w walucie aukcji 186 USD
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 25 kwietnia 2025
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data25 kwietnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Rio de la Plata - 14 marca 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data14 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanPF67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji cgb.fr - 25 października 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 października 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Katz - 20 marca 2022
SprzedawcaKatz
Data20 marca 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji COINSNET - 24 maja 2021
SprzedawcaCOINSNET
Data24 maja 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji WAG - 10 stycznia 2021
SprzedawcaWAG
Data10 stycznia 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Stack's - 13 maja 2020
SprzedawcaStack's
Data13 maja 2020
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Katz - 29 grudnia 2019
SprzedawcaKatz
Data29 grudnia 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji iNumis - 4 czerwca 2019
SprzedawcaiNumis
Data4 czerwca 2019
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Heritage - 11 kwietnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data11 kwietnia 2019
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji iNumis - 9 października 2018
SprzedawcaiNumis
Data9 października 2018
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Heritage - 30 września 2018
SprzedawcaHeritage
Data30 września 2018
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji Coinhouse - 23 czerwca 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data23 czerwca 2018
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji La Galerie Numismatique - 7 kwietnia 2018
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data7 kwietnia 2018
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1873 A na aukcji V. GADOURY - 2 grudnia 2017
SprzedawcaV. GADOURY
Data2 grudnia 2017
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1873 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1873 III Republika ze znakiem A wynosi 150 USD dla emisji obiegowej oraz 1600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1873 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1873 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1873 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1873 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

