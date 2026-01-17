50 centymów 1873 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1873 A z okresu III Republika? Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1873 III Republika ze znakiem A wynosi 150 USD dla emisji obiegowej oraz 1600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1873 z literami A? Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1873 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.