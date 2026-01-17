flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1873 K "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1873 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1873 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC166,009

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1873
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1873 K "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1873 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1144 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 1500 EUR. Licytacja odbyła się 9 lutego 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1873 K na aukcji V. GADOURY - 1 września 2022
SprzedawcaV. GADOURY
Data1 września 2022
StanVF
Cena
281 $
Cena w walucie aukcji 280 EUR
Francja 50 centymów 1873 K na aukcji MDC Monaco - 14 listopada 2019
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 listopada 2019
StanMS64 PCGS
Cena
1981 $
Cena w walucie aukcji 1800 EUR
Francja 50 centymów 1873 K na aukcji Olivier Goujon - 21 maja 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data21 maja 2019
StanAU58 GENI
Cena
Francja 50 centymów 1873 K na aukcji WAG - 5 listopada 2017
SprzedawcaWAG
Data5 listopada 2017
StanF
Cena
Francja 50 centymów 1873 K na aukcji Palombo - 22 października 2016
SprzedawcaPalombo
Data22 października 2016
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1873 K na aukcji Palombo - 30 listopada 2012
SprzedawcaPalombo
Data30 listopada 2012
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1873 K na aukcji cgb.fr - 9 lutego 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data9 lutego 2012
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1873 K z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1873 III Republika ze znakiem K wynosi 1200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1873 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1873 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1873 i znakiem K?

Aby sprzedać 50 centymów 1873 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

