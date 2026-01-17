flag
5 franków 1873 K "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1873 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1873 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,852,855

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1873
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:690 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1873 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (54)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1873 "Herkules" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 465 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 3800 EUR. Licytacja odbyła się 29 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji Antivm Numismatica - 14 grudnia 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data14 grudnia 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 25 listopada 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data25 listopada 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 25 listopada 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data25 listopada 2025
StanXF
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 125 PLN
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji BAC - 18 listopada 2025
SprzedawcaBAC
Data18 listopada 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji Karamitsos - 2 listopada 2025
SprzedawcaKaramitsos
Data2 listopada 2025
StanF
Cena
27 $
Cena w walucie aukcji 23 EUR
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 2 października 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data2 października 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 września 2025
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data18 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data29 sierpnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji BAC - 29 lipca 2025
SprzedawcaBAC
Data29 lipca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji San Martino - 8 czerwca 2025
SprzedawcaSan Martino
Data8 czerwca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji BAC - 25 marca 2025
SprzedawcaBAC
Data25 marca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji CHS Basel Numismatics - 12 lutego 2025
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data12 lutego 2025
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji Künker - 29 stycznia 2025
SprzedawcaKünker
Data29 stycznia 2025
StanSP63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji Al Sur del Mundo - 8 grudnia 2024
SprzedawcaAl Sur del Mundo
Data8 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji CHS Basel Numismatics - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data4 grudnia 2024
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji BAC - 5 listopada 2024
SprzedawcaBAC
Data5 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji San Martino - 15 października 2024
SprzedawcaSan Martino
Data15 października 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji CHS Basel Numismatics - 10 września 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data10 września 2024
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji Hermes Auctions - 10 września 2024
SprzedawcaHermes Auctions
Data10 września 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji CHS Basel Numismatics - 6 czerwca 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data6 czerwca 2024
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1873 K "Herkules" na aukcji CHS Basel Numismatics - 9 kwietnia 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data9 kwietnia 2024
StanAU
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1873 K "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1873 III Republika ze znakiem K "Herkules" wynosi 690 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1873 "Herkules" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1873 z literami K "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1873 i znakiem K "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1873 K "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

