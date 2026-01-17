flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1870 A "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1870 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1870 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC261,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1870
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1870 A "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (90)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1870 "Herkules" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 285 z aukcji ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection której łączna cena osiągnęła 2000 EUR. Licytacja odbyła się 8 marca 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Höhn - 15 listopada 2025
SprzedawcaHöhn
Data15 listopada 2025
StanAU
Cena
291 $
Cena w walucie aukcji 250 EUR
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 PCGS
Cena
1700 $
Cena w walucie aukcji 1700 USD
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Aureo & Calicó - 28 maja 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data28 maja 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Aureo & Calicó - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaAureo & Calicó
Data29 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanXF40
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanXF40
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanXF40
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanXF40
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Quai des Enchères - 17 października 2024
SprzedawcaQuai des Enchères
Data17 października 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Aureo & Calicó - 11 lipca 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data11 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Aureo & Calicó - 11 lipca 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data11 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Aureo & Calicó - 11 lipca 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data11 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanXF40
Cena
******
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Nihon - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNihon
Data9 czerwca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Katz - 29 maja 2024
SprzedawcaKatz
Data29 maja 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji cgb.fr - 9 kwietnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data9 kwietnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Herkules" na aukcji Naumann - 7 stycznia 2024
SprzedawcaNaumann
Data7 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1870 A "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1870 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1870 "Herkules" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1870 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1870 i znakiem A "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1870 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
