FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1870 A "Z legendą" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1870 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1870 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Nomisma Spa

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Nakład UNC1,185,100

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1870
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:270 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1870 A "Z legendą" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (353)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1870 "Z legendą" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30506 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 16 200 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji ibercoin - 17 grudnia 2025
Sprzedawcaibercoin
Data17 grudnia 2025
StanVF
Cena
76 $
Cena w walucie aukcji 65 EUR
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Bolaffi - 5 grudnia 2025
SprzedawcaBolaffi
Data5 grudnia 2025
StanXF
Cena
175 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Inasta - 26 listopada 2025
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Inasta - 26 listopada 2025
SprzedawcaInasta
Data26 listopada 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Höhn - 16 listopada 2025
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Höhn - 15 listopada 2025
SprzedawcaHöhn
Data15 listopada 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Stack's - 19 października 2025
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Stack's - 19 października 2025
SprzedawcaStack's
Data19 października 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji WAG - 5 października 2025
SprzedawcaWAG
Data5 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji V. GADOURY - 3 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 września 2025
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data18 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Inasta - 10 września 2025
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Inasta - 10 września 2025
SprzedawcaInasta
Data10 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Stack's - 4 września 2025
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Stack's - 4 września 2025
SprzedawcaStack's
Data4 września 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Via - 25 sierpnia 2025
SprzedawcaVia
Data25 sierpnia 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Auction World - 20 lipca 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 lipca 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Coins NB - 12 lipca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data12 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Monnaies d'Antan - 24 maja 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1870 A "Z legendą" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1870 A "Z legendą" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1870 III Republika ze znakiem A "Z legendą" wynosi 270 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1870 "Z legendą" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1870 z literami A "Z legendą" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1870 i znakiem A "Z legendą"?

Aby sprzedać 5 franków 1870 A "Z legendą", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
