5 franków 1874 K "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1874 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1874 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,000,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1874
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1874 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (81)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1874 "Herkules" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 20500 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 1000 USD. Licytacja odbyła się 14 sierpnia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji BAC - 13 stycznia 2026
SprzedawcaBAC
Data13 stycznia 2026
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Pegasus Auctions - 30 listopada 2025
SprzedawcaPegasus Auctions
Data30 listopada 2025
StanMS65 NGC
Cena
638 $
Cena w walucie aukcji 550 EUR
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 2 października 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data2 października 2025
StanXF
Cena
41 $
Cena w walucie aukcji 150 PLN
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji BAC - 30 września 2025
SprzedawcaBAC
Data30 września 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Künker - 19 września 2025
SprzedawcaKünker
Data19 września 2025
StanAU
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data29 sierpnia 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data29 sierpnia 2025
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data29 sierpnia 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji ibercoin - 22 lipca 2025
Sprzedawcaibercoin
Data22 lipca 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji ibercoin - 22 lipca 2025
Sprzedawcaibercoin
Data22 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Srebrna Uncja - 13 czerwca 2025
SprzedawcaSrebrna Uncja
Data13 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji BAC - 27 maja 2025
SprzedawcaBAC
Data27 maja 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Tauler & Fau - 24 kwietnia 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data24 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data10 marca 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji BAC - 14 stycznia 2025
SprzedawcaBAC
Data14 stycznia 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2024
StanAU
Cena
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1874 K "Herkules" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1874 K "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1874 III Republika ze znakiem K "Herkules" wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1874 "Herkules" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1874 z literami K "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1874 i znakiem K "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1874 K "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

