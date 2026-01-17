flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1878 K "Herkules" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1878 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1878 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Münzenonline

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC363,130

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1878
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:390 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1878 K "Herkules" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (53)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1878 "Herkules" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32035 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1680 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 18 listopada 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data18 listopada 2025
StanXF
Cena
60 $
Cena w walucie aukcji 52 EUR
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Pesek Auctions - 15 października 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 października 2025
StanVF
Cena
64 $
Cena w walucie aukcji 55 EUR
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Russiancoin - 26 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data26 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Russiancoin - 15 maja 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data15 maja 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Aureo & Calicó - 16 października 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 października 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Inasta - 9 października 2024
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Inasta - 9 października 2024
SprzedawcaInasta
Data9 października 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Numisbalt - 6 października 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data6 października 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanAU55
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji ibercoin - 10 lipca 2024
Sprzedawcaibercoin
Data10 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanAU55
Cena
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1878 K "Herkules" na aukcji cgb.fr - 25 kwietnia 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data25 kwietnia 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1878 K "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1878 III Republika ze znakiem K "Herkules" wynosi 390 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1878 "Herkules" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1878 z literami K "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1878 i znakiem K "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1878 K "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1878 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 5 frankówAukcje numizmatyczne