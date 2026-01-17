flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1871 A "Herkules". Pszczoła (Francja, III Republika)

Odmiana: Pszczoła

Awers monety - 5 franków 1871 A "Herkules" Pszczoła - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1871 A "Herkules" Pszczoła - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC237,906

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1871
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:670 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1871 A "Herkules" Pszczoła - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (45)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1871 "Herkules" ze znakiem A. Pszczoła. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 288 z aukcji ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection której łączna cena osiągnęła 1500 EUR. Licytacja odbyła się 8 marca 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Heritage - 22 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
1320 $
Cena w walucie aukcji 1320 USD
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data17 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 12 listopada 2024
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 12 listopada 2024
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data12 listopada 2024
StanAU
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanXF
Cena
135 $
Cena w walucie aukcji 121 EUR
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Heritage - 10 maja 2024
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 30 marca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data30 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Nihon - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNihon
Data10 grudnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Münzenonline - 24 listopada 2023
SprzedawcaMünzenonline
Data24 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji CHS Basel Numismatics - 31 października 2023
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data31 października 2023
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji CHS Basel Numismatics - 1 sierpnia 2023
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data1 sierpnia 2023
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Münzen Gut-Lynt - 25 czerwca 2023
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data25 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanVF35
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Florange - 18 stycznia 2023
SprzedawcaFlorange
Data18 stycznia 2023
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji CHS Basel Numismatics - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data11 grudnia 2022
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji CHS Basel Numismatics - 12 listopada 2022
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data12 listopada 2022
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Coins NB - 19 marca 2022
SprzedawcaCoins NB
Data19 marca 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji CHS Basel Numismatics - 21 listopada 2021
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data21 listopada 2021
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Monnaies d'Antan - 29 maja 2021
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data29 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Felzmann - 18 stycznia 2021
SprzedawcaFelzmann
Data18 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1871 A "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1871 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 670 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1871 "Herkules" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1871 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1871 i znakiem A "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1871 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1871 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 5 frankówAukcje numizmatyczne