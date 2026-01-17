flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

5 franków 1871 A "Herkules". Trójząb (Francja, III Republika)

Odmiana: Trójząb

Awers monety - 5 franków 1871 A "Herkules" Trójząb - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1871 A "Herkules" Trójząb - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • RantNapis
  • Nakład UNC256,410

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1871
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:940 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1871 A "Herkules" Trójząb - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (208)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1871 "Herkules" ze znakiem A. Trójząb. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30568 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 7200 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Nihon - 14 grudnia 2025
SprzedawcaNihon
Data14 grudnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
2825 $
Cena w walucie aukcji 440000 JPY
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Beaussant Lefèvre - 25 listopada 2025
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data25 listopada 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanF
Cena
220 $
Cena w walucie aukcji 190 EUR
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Stack's - 4 września 2025
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Stack's - 4 września 2025
SprzedawcaStack's
Data4 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Numismatica Italia - 1 września 2025
SprzedawcaNumismatica Italia
Data1 września 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanXF45
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Jean ELSEN - 14 czerwca 2025
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 czerwca 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Monnaies d'Antan - 24 maja 2025
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Klondike Auction - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data13 kwietnia 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji FARRANDO - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaFARRANDO
Data11 kwietnia 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Patrick Guillard Collection - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data5 kwietnia 2025
StanAU55
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanXF
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Auction World - 26 stycznia 2025
SprzedawcaAuction World
Data26 stycznia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Gdzie kupić?
Francja 5 franków 1871 A "Herkules" na aukcji Artemide Kunstauktionen - 1 lutego 2026
SprzedawcaArtemide Kunstauktionen
Data1 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1871 A "Herkules" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1871 III Republika ze znakiem A "Herkules" wynosi 940 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1871 "Herkules" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1871 z literami A "Herkules" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1871 i znakiem A "Herkules"?

Aby sprzedać 5 franków 1871 A "Herkules", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
