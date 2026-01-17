flag
5 franków 1871 K "Brak legendy" (Francja, III Republika)

Awers monety - 5 franków 1871 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 5 franków 1871 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Schulman b.v.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga25 g
  • Czystego srebra (0,7234 oz) 22,5 g
  • Średnica37 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC629,666

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał5 franków
  • Rok1871
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:210 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 franków 1871 K "Brak legendy" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (61)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 5 franków 1871 "Brak legendy" ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 493 z aukcji Studio Numismatico Raffaele Negrini której łączna cena osiągnęła 2000 EUR. Licytacja odbyła się 1 czerwca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 26 listopada 2025
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 26 listopada 2025
SprzedawcaInasta
Data26 listopada 2025
StanVF
Cena
69 $
Cena w walucie aukcji 60 EUR
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 października 2025
StanVF
Cena
55 $
Cena w walucie aukcji 200 PLN
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 10 września 2025
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 10 września 2025
SprzedawcaInasta
Data10 września 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 1 lipca 2025
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 1 lipca 2025
SprzedawcaInasta
Data1 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 10 grudnia 2024
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 10 grudnia 2024
SprzedawcaInasta
Data10 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji NMV Nederlandsche Muntenveiling - 8 listopada 2024
SprzedawcaNMV Nederlandsche Muntenveiling
Data8 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 9 października 2024
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Inasta - 9 października 2024
SprzedawcaInasta
Data9 października 2024
StanVF
Cena
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Schulman - 27 czerwca 2024
SprzedawcaSchulman
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Negrini - 1 czerwca 2024
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Negrini - 1 czerwca 2024
SprzedawcaNegrini
Data1 czerwca 2024
StanUNC
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Katz - 10 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data10 marca 2024
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Coinhouse - 17 grudnia 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data17 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Katz - 10 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data10 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Coinhouse - 8 października 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data8 października 2023
StanXF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2023
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2023
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Coinhouse - 25 czerwca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data25 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Naumann - 8 stycznia 2023
SprzedawcaNaumann
Data8 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Schulman - 14 grudnia 2022
SprzedawcaSchulman
Data14 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Coins NB - 15 października 2022
SprzedawcaCoins NB
Data15 października 2022
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Coins NB - 10 września 2022
SprzedawcaCoins NB
Data10 września 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 29 maja 2022
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 29 maja 2022
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data29 maja 2022
StanVF
Cena
******
Francja 5 franków 1871 K "Brak legendy" na aukcji Coins NB - 19 marca 2022
SprzedawcaCoins NB
Data19 marca 2022
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 5 franków 1871 K "Brak legendy" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 5 franków 1871 III Republika ze znakiem K "Brak legendy" wynosi 210 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 franków 1871 "Brak legendy" z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 5 franków 1871 z literami K "Brak legendy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 franków z datą 1871 i znakiem K "Brak legendy"?

Aby sprzedać 5 franków 1871 K "Brak legendy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

