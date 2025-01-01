RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Silberne Gedenkmünzen 5 Rubel Sowjetunion - Rußland
5 Rubel 1977Olympiade - 1980. Leningrad
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1977ЛМД205,411121,4170161977ММД205,411121,41701
5 Rubel 1977Olympiade - 1980. Tallinn
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1977ЛМД251,562122,167091977ММД251,562122,167019
5 Rubel 1977Olympiade - 1980. Kiew
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1977ЛМД250,037121,137039
5 Rubel 1977Olympiade - 1980. Minsk
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1977ЛМД250,040121,137041
5 Rubel 1978Olympiade - 1980. Schwimmen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1978ЛМД226,655118,353126
5 Rubel 1978Olympiade - 1980. Lauf
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1978ЛМД225,653118,353033
5 Rubel 1978Olympiade - 1980. Reitsport
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1978ЛМД220,603118,409021978ММД220,603118,409012
5 Rubel 1978Olympiade - 1980. Hochsprung
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1978ЛМД220,583119,143041978ММД220,583119,143013
5 Rubel 1979Olympiade - 1980. Hammerwerfen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1979ЛМД201,078107,928021979ММД201,078107,928014
5 Rubel 1979Olympiade - 1980. Gewichtheben
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1979ЛМД207,078107,928031979ММД207,078107,928015
5 Rubel 1980Olympiade - 1980. Gymnastik
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1980ЛМД126,22095,420021980ММД126,22095,420011
5 Rubel 1980Olympiade - 1980. Bogenschießen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1980ЛМД126,22095,420011980ММД126,22095,42007
5 Rubel 1980Olympiade - 1980. Städtchen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1980ЛМД126,22095,420015
5 Rubel 1980Olympiade - 1980. Reiterspiel „Isindi“
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf1980ЛМД126,22095,420016
