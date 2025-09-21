RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC126,220
- Auflage PROOF95,420
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1980
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionspreise (15)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Städtchen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2101, welches bei Katz Auction für 40 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Dezember 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
