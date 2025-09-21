flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC126,220
  • Auflage PROOF95,420

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1980
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Städtchen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2101, welches bei Katz Auction für 40 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Dezember 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2023
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Denga1700 - 17. Dezember 2020
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Coinhouse - 28. September 2019
VerkäuferCoinhouse
Datum28. September 2019
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Katz - 25. November 2018
VerkäuferKatz
Datum25. November 2018
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Städtchen" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
