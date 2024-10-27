RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC207,078
- Auflage PROOF107,928
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1979
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionspreise (15)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Gewichtheben" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7233, welches bei A.Karamitsos International Philatelic Auctions für 90 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. März 2023.
