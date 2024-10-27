flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC207,078
  • Auflage PROOF107,928

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (15)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Gewichtheben" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7233, welches bei A.Karamitsos International Philatelic Auctions für 90 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. März 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
19 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
18 $
Preis in Auktionswährung 16 EUR
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS68 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion BAC - 14. November 2023
VerkäuferBAC
Datum14. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion BAC - 6. Juni 2023
VerkäuferBAC
Datum6. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Rare Coins - 19. Oktober 2022
VerkäuferRare Coins
Datum19. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 3. April 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum3. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 24. Oktober 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Gewichtheben" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungPROOF
Preis
