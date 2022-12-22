flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Leningrad" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Leningrad" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Leningrad" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC205,411
  • Auflage PROOF121,417

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Leningrad" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (1)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Leningrad" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2246, welches bei Raritan Stamps, Inc für 340 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juni 2020.

Erhaltung
Rußland 5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Leningrad" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1977Alle Russische MünzenRussische Silber MünzenRussische Münzen 5 RubelNumismatische Auktionen