5 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Leningrad" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Leningrad" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2246, welches bei Raritan Stamps, Inc für 340 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juni 2020.

Erhaltung PROOF (1)