5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Tallinn" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1798, welches bei Katz Auction für 30 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. September 2025.

Erhaltung PROOF (4) UNC (4) XF (1) Erhaltung (slab) MS68 (1) Service NGC (1)