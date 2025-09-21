flag
5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Auktionen Frühwald

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC251,562
  • Auflage PROOF122,167

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (9)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Tallinn" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1798, welches bei Katz Auction für 30 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Coins NB - 30. März 2024
VerkäuferCoins NB
Datum30. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
29 $
Preis in Auktionswährung 27 EUR
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. November 2023
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. November 2023
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. November 2023
ErhaltungXF
Preis
17 $
Preis in Auktionswährung 16 EUR
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Coins.ee - 8. November 2020
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Coins.ee - 8. November 2020
VerkäuferCoins.ee
Datum8. November 2020
ErhaltungMS68 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Tallinn" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungPROOF
Preis
