5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Auktionen Frühwald

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC250,037
  • Auflage PROOF121,137

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (39)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Kiew" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 171, welches bei Holmasto für 560 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion AURORA - 18. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum18. September 2025
ErhaltungMS70 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungMS70 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Klondike Auction - 20. Juli 2025
VerkäuferKlondike Auction
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
16 $
Preis in Auktionswährung 14 EUR
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Katz - 15. Mai 2025
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Russiancoin - 20. Februar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Russiancoin - 14. November 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum14. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS69 NGC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Frühwald - 20. Januar 2024
VerkäuferFrühwald
Datum20. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Coinhouse - 8. Oktober 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum8. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion BAC - 20. September 2023
VerkäuferBAC
Datum20. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion BAC - 29. März 2023
VerkäuferBAC
Datum29. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
