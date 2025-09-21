RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Kiew" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC250,037
- Auflage PROOF121,137
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1977
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Kiew" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 171, welches bei Holmasto für 560 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
12
