flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Империя

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC201,078
  • Auflage PROOF107,928

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (14)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1861, welches bei Katz Auction für 36 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. März 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungMS70 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
19 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
15 $
Preis in Auktionswährung 13 EUR
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion BAC - 26. April 2023
VerkäuferBAC
Datum26. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 24. Oktober 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1979Alle Russische MünzenRussische Silber MünzenRussische Münzen 5 RubelNumismatische Auktionen