RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC201,078
- Auflage PROOF107,928
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1979
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionspreise (14)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1861, welches bei Katz Auction für 36 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. März 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte