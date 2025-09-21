5 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Hammerwerfen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1861, welches bei Katz Auction für 36 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. März 2024.

