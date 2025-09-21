5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Schwimmen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6009, welches bei Auction World für 4.400 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2017.

