RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Editions V. GADOURY
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC226,655
- Auflage PROOF118,353
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1978
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Schwimmen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6009, welches bei Auction World für 4.400 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferV. GADOURY
Datum6. Juni 2023
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Wo zu kaufen?
