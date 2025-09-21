flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC226,655
  • Auflage PROOF118,353

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Schwimmen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6009, welches bei Auction World für 4.400 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
18 $
Preis in Auktionswährung 16 EUR
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
19 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion BAC - 14. November 2023
VerkäuferBAC
Datum14. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Coinhouse - 8. Oktober 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum8. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion BAC - 6. Juni 2023
VerkäuferBAC
Datum6. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion V. GADOURY - 6. Juni 2023
VerkäuferV. GADOURY
Datum6. Juni 2023
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Numisbalt - 13. Mai 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Rio de la Plata - 19. Juni 2022
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 5. September 2021
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Denga1700 - 17. Dezember 2020
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Coinhouse - 28. September 2019
VerkäuferCoinhouse
Datum28. September 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Schwimmen" auf der Auktion Coins NB - 27. September 2025
VerkäuferCoins NB
Datum27. September 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
