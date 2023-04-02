RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC126,220
- Auflage PROOF95,420
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1980
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionspreise (11)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Gymnastik" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2099, welches bei Katz Auction für 40 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Dezember 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte