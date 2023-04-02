flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC126,220
  • Auflage PROOF95,420

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1980
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (11)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Gymnastik" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2099, welches bei Katz Auction für 40 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Dezember 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungMS70 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
17 $
Preis in Auktionswährung 16 EUR
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2023
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 33 EUR
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion Katz - 20. Dezember 2020
VerkäuferKatz
Datum20. Dezember 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion Denga1700 - 17. Dezember 2020
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion Katz - 4. Oktober 2020
VerkäuferKatz
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion Katz - 12. Juli 2020
VerkäuferKatz
Datum12. Juli 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Gymnastik" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
