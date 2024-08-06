flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC220,603
  • Auflage PROOF118,409

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (12)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Reitsport" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5707, welches bei Cayón Subastas für 110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion Zöttl - 22. März 2025
VerkäuferZöttl
Datum22. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
17 $
Preis in Auktionswährung 13 GBP
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion BAC - 14. November 2023
VerkäuferBAC
Datum14. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion BAC - 6. Juni 2023
VerkäuferBAC
Datum6. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 24. Oktober 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1978Alle Russische MünzenRussische Silber MünzenRussische Münzen 5 RubelNumismatische Auktionen