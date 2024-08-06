RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC220,603
- Auflage PROOF118,409
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1978
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionspreise (12)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Reitsport" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5707, welches bei Cayón Subastas für 110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2017.
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
