5 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Reitsport" (Rußland, Sowjetunion)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Reitsport" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5707, welches bei Cayón Subastas für 110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2017.

