RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC250,040
  • Auflage PROOF121,137

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionspreise (41)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Minsk" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2295, welches bei Numisbalt für 160 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Klondike Auction - 20. Juli 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
37 $
Preis in Auktionswährung 32 EUR
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Russiancoin - 20. Februar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 29. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum29. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 1. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Russiancoin - 14. November 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum14. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Coins NB - 18. Februar 2024
VerkäuferCoins NB
Datum18. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Frühwald - 20. Januar 2024
VerkäuferFrühwald
Datum20. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Coins NB - 16. Dezember 2023
VerkäuferCoins NB
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. November 2023
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
