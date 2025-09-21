RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Minsk" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Auktionen Frühwald
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC250,040
- Auflage PROOF121,137
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1977
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionspreise (41)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Minsk" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2295, welches bei Numisbalt für 160 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
37 $
Preis in Auktionswährung 32 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum29. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis


VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis


VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis


VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis


VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis


12
