RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Reitsport" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Reitsport" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Reitsport" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Империя

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC220,603
  • Auflage PROOF118,409

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (2)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Reitsport" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt

Erhaltung
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Reitsport" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
