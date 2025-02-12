flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Hochsprung" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Hochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Hochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Империя

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht16,67 g
  • Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGeriffelt
  • Auflage UNC220,583
  • Auflage PROOF119,143

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Hochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (4)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Hochsprung" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1677, welches bei Katz Auction für 22 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion Katz - 15. Mai 2025
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
17 $
Preis in Auktionswährung 16 EUR
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Hochsprung" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1978Alle Russische MünzenRussische Silber MünzenRussische Münzen 5 RubelNumismatische Auktionen