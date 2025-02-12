RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Hochsprung" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht16,67 g
- Reines Silber (0,4824 oz) 15,003 g
- Durchmesser33 mm
- RandGeriffelt
- Auflage UNC220,583
- Auflage PROOF119,143
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1978
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionspreise (4)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Hochsprung" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1677, welches bei Katz Auction für 22 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2025.
