5 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Hochsprung" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Hochsprung" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1677, welches bei Katz Auction für 22 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2025.

